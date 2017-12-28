İş dünyasında ‘arabuluculuk’ sevinci

Kahraman yaptığı açıklamada, dava şartı arabuluculuk ile iş dünyasına yeni bir soluk geldiğini vurgulayarak bu düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür etti. Borsa olarak bu sistemin başarısı için üzerilerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini belirten Kahraman, “Bu düzenleme ile arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi ve işveren, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konusu yapamayacaklar. Bu düzenleme iş dünyası için zamandan tasarruf sağlayacağı gibi işçi de işveren de ihtiyacını karşılarken bu sorunla uğraşmayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir” dedi.

Kahraman, arabuluculuk sisteminin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı: “Klasik yargılama usulleri ile iş dünyası için büyük sorun haline gelen emsal kararlar; işçi ve işverenin aralarında yapacağı arabuluculuk anlaşma metni gizli olacağından ve tüm taraflar ve arabulucu bu gizliliğe uymak zorunda olduğundan bir sorun olmaktan çıkacak ve emsal oluşturmayacaktır. Arabuluculuk sürecinde işçi ve işverenin çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde arabulucunun bir çözüm önerisi getirebilecek. İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler, arabuluculukta anlaşılmaması halinde mahkemeye başvurabilecekler. Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracaktır. Tarafların anlaşamaması halinde ilk iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Taraflardan birinin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacaktır.”

Metin Akyürek