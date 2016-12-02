Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen geleneksel CEO Club toplantısı, Türkiye'nin önde gelen holdinglerinin CEO'larını bir araya getirdi. 'CEO Ajanda 2017', Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un açılış konuşmasıyla başladı. Kibar Holding CEO'su Tamer Saka moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'CEO Ajanda 2017' paneline Borusan Holding CEO'su Agah Uğur, Akkök Holding CEO'su Ahmet Dördüncü, Doğuş Grubu CEO'su Hüsnü Akhan, pladis Turkey & MENA & CA CEO'su Mehmet Tütüncü, Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül ve Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul konuşmacı olarak katıldı. Türk iş dünyasının mevcut durumunun değerlendirildiği toplantıda, CEO'lar 2017 yılına ilişkin hedef ve öngörülerini de paylaştı.

Dijitalleşmenin hem ülkeler hem de şirketler için önem taşıdığına dikkat çeken Engin Aksoy, "Dijital teknoloji penetrasyonundaki yükselme, ülke genelinde verimlilik ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla artışını da beraberinde getiriyor. Dijitalleşmedeki her 10 puanlık artış, Türkiye'de bir şirket için ortalama olarak yüzde 1,5'lik ek Faiz ve Vergi Öncesi Kar marjı anlamına geliyor. Dijitalleşme sayesinde işletmeler verimliliğini artırıyor, hız kazanıyor, operasyonel süreçleri kolaylaştırıyor ve daha da önemlisi, rekabetçi olma yolunda büyük aşama kaydediyor. Vodafone olarak, işletmeler için telekomünikasyon ve teknoloji ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler sunuyoruz. Türkiye'de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak ve üstün rekabet için ihtiyaçlarını belirlemek üzere Yarına Hazırım Platformu'nu geliştirdik. İşletmeler, platformun internet sitesini kullanarak, Vodafone kullanıcısı olsun veya olmasın, hiçbir ücret ödemeden dijitalleşme endeksini hesaplayabiliyor. İşletmelerin dijital olgunluğunu ölçüyor ve dijital yol haritalarını çiziyoruz. Sabit ve mobil iletişim altında topladığımız çözümlerle şirketlere dijital hizmetler, dijital operasyonlar, dijital teknoloji platformları ve bilgi güvenliği konularında yol gösteriyoruz. Yarına Hazırım Platformu ile 2,5 yılda toplam 44 bin işletmenin dijitalleşme endeksini hesapladık. Veri merkezi, yönetilen güvenlik hizmetleri, exchange e-posta hizmeti, yönetilen hizmetler, bulut santral ve nesnelerin interneti alanlarında sunduğumuz çözümlerle kurumlara uçtan uca hizmet verebiliyoruz. Geleceğin dijital dünyasına ve rekabet ortamına bugünden hazır olmak isteyen tüm holdinglerimizi Yarına Hazırım Platformu üzerinden ihtiyaçlarını belirlemeye ve holding yapılanmaları için en uygun çözümü öğrenmek üzere Vodafone Yarına Hazırım ekibi ile tanışmaya davet ediyoruz" dedi.

“Talebi ve tüketimi canlı tuttuğumuz sürece hedeflere ulaşmada zorluk yaşamayacağız”

2016 yılının hem Türkiye hem de dünya için oldukça yoğun bir gündemle geçtiğini belirten Metal Yapı Konut Genel Müdürü Akın Karali ise şunları kaydetti: "Yaşanan tüm gelişmelere rağmen ülkemiz yerli ve yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Dövizde son haftalarda yaşanan kur artışı yabancı yatırımcı için bir fırsat ve yatırımcılar hızlı hareket edip bu süreci iyi değerlendirmeli. Gelişen piyasalar arasında ülkemiz oldukça önemli bir yere sahip. Burada ekonomimiz için lokomotif ve stratejik öneme sahip gayrimenkul sektörünün rolü de oldukça önemli. Bu nedenle yatırım konusunda hiçbirimizin tereddüt etmemesi gerekiyor. Metal Yapı Konut olarak bizim de yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor. 36 yıldır lüks konut, ofis ve alışveriş merkezleri olmak üzere toplam 17 projeyi hayata geçirdik, 7 projemiz de devam ediyor. 2016'da ayrıca eğitim sektörüne adım attık ve Türk eğitim camiasının en büyük okullar zinciri olan Doğa Okulları'nı satın aldık. Eğitime kazandırdığı özgürlükçü, inovatif ve rekabetçi yaklaşımıyla önemli bir marka olan 166 okul, 70 bin öğrenci, 8 bin öğretmen ve 11 bin çalışanı bulunan Doğa Okulları'na, 5 yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yapmayı ve okul sayısını 200'e çıkarmayı hedefliyoruz. Gayrimenkul sektöründe de 2017'de uzun zamandır takip ettiğimiz Ulus projesi, Güneştepe, Zekeriyaköy ve Göktürk'teki projelerimiz olmak üzere 4 yeni projeyi hayata geçireceğiz. 2017'de yaklaşık yeni 3 bin 500 kişi istihdam edeceğiz. 2017'de büyüme hedefimiz yüzde 40, satış hedefimiz ise 2 milyar TL. Önümüzdeki yıl sektöre dair beklentilerimiz olumlu. Bu yıl içinde ertelenen alımların gelecek yıl devreye girecek olması nedeniyle 2017'de daha yüksek satış rakamları bekliyoruz. Burada önemli olan talebi canlı tutabilmek. Sadece kendi sektörümüz için değil tüm sektörlerde talebi ve tüketimi canlı tuttuğumuz sürece belirlediğimiz hedeflere ulaşmada zorluk yaşamayacağız".