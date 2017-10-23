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İş dünyasının önde gelenleri Turkcell Platinum Golf Turnuvası’nda buluştu

Turkcell Platinum Golf Challenge, 20-22 Ekim tarihlerinde İstanbul’daki Kemer Country Golf Kulübü’nde tamamlandı.

İş dünyasının önde gelenleri Turkcell Platinum Golf Turnuvasında buluştu

23 Ekim 2017 14:14

Turkcell Platinum Golf Challenge 20 - 22 Ekim tarihlerinde İstanbul’daki Kemer Country Golf Kulübü’nde gerçekleştirildi. Bu yıl üçüncüsüne imza atılan ve üç gün boyunca devam eden turnuva golf tutkunu pek çok ismi bir araya getirdi.

Turkcell Platinum Golf Challenge’a, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun yanı sıra Gençlik ve Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu yanı sıra tanınmış iş adamları Nihat Özdemir, Cemal Kalyoncu, Erhan Kamışlı, Hakan Çarmıklı, Ahmet Hanif, Erdem Kıramer, Sabri Yiğit ve Mehmet Ziylan katıldı. Turnuvada ayrıca, Cansen Başaran Symes, Beyhan Goldman Benardete, Pervin Topbaş, Demet Hanif, Binnur Egeli, Didem Aras ve Necmiye Yazıcı gibi cemiyet dünyasının önde gelen kadın golfçüleri de mücadele etti. Erkekler C kategorisinde yarışan Nihat Özdemir kendi kategorisinde birinciliği elde etti.

Üç gün süren turnuvaya kayıt veren 200’ü aşkın sporcu, ‘Erkekler A-B-C’ ve ‘Kadınlar A-B’ ile ‘Gençler’ olmak üzere altı ayrı kategoride yarıştı. Turkcell Platinum Golf Challenge düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Turkcell Platinum Golf Challenge kazananları

Erkekler A: Yusuf Teoman
Erkekler B: Jang Won Kim
Erkekler C: Nihat Özdemir
Kadınlar A: Hyun Jin Kim
Kadınlar B: Merve Hıdıroğlu 

 

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