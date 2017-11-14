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İş hanında herkesin gözü önünde çuval dolusu tişörtü çaldılar

Güngören’de bir iş hanına giren iki şüphelinin çuval dolusu tişörtü çalması kameralara yansıdı. Şahıslar çaldıkları tişört dolu çuvalla kayıplara karışırken kamera görüntülerini inceleyen polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İş hanında herkesin gözü önünde çuval dolusu tişörtü çaldılar

14 Kasım 2017 09:28
İş hanında herkesin gözü önünde çuval dolusu tişörtü çaldılar - Tıkla İzle

Olay, Güngören ’de bir iş hanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, iş hanına giren iki şüpheli asansörle hanın üçüncü katına çıktı. Şüphelilerden biri asansörden inerek etrafı kolaçan etti. Diğer şüpheli ise asansörün kapısını açık tutmak için kabinde bekledi. İş hanında çalışan esnafların boş anını yakalayan şüpheliler, içerisinde 250 adet tişörtün bulunduğu çuvalı çalarak asansöre koydu. Asansöre binen şüpheliler çuvalı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anı kamerada
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki şüpheli asansörle üçüncü kata çıkıyor. Biri etrafı kolaçan ederken diğeri asansörün kapısını açık tutuyor. Etrafta kimsenin olmadığı anda 250 adet tişörtün bulunduğu çuvalı alıp asansörün içine atıyorlar. Asansörle zemin kata inerek olay yerinden uzaklaşıyorlar.

“250 tane tişörtüm çalındı”

Yaklaşık 45 gün önce de 90 Bin TL değerinde malının çalındığını belirten işyeri sahibi Yusuf Algan Tekin, “Bu benim başıma gelen ikinci olay. Bundan yaklaşık 45 gün önce Söğüt sokakta sabah yedide arabanın camlarını kırıp 4 bin tane malımı götürdüler. Gittim şikayetçi oldum. 250 tane tişörtüm çalındı. 4 bin TL değerindeydi. Biri asansörü tutuyor. Diğeri bir tur atıyor. Kimse bakmıyorsa omuzlayıp alıp götürüyorlar. Biz de sonra güvenlik kameralarına bakınca tespit ettik” dedi.
Şikayet üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kayıplara karışan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
 

 

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