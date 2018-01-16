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İş kadınlarına ‘Wall Street’ şıklığı

İş kadınlarına özel olarak Wall Street Kadın Koleksiyonu tasarlandı. Şimdilik 4 farklı modelin geliştirildiği koleksiyonun önümüzdeki günlerde çeşitleneceği bildirildi.

İş kadınlarına Wall Street şıklığı

16 Ocak 2018 14:29

Türkiye’de ayakkabı sektörünün en köklü ve özgün markalarından biri olan BETA tarafından geliştirilen üst segment ayakkabılardan oluşan Wall Street koleksiyonu genişlemesini sürdürdü. Daha önce sadece erkek müşterilere özel ürünlere yer verilen koleksiyonda artık kadın müşterilere özel ürünlerin de üretimine başlandığı duyuruldu.

Şirket açıklamasına göre ilk aşamada 4 model olarak satışa sunulan Wall Street Kadın Koleksiyonu önümüzdeki dönem yeni modeller ile genişlemeye devam edecek. Klasik ve şık ürünlerden oluşan Wall Street koleksiyonunda ağırlıklı olarak taba ve siyah renkler kullanılmakla birlikte bordo renk seçeneği de mevcut.

“Hedef yüzde 50 artış”

Yapılan açıklamaya göre söz konusu ayakkabılar, özel üretim teknikleri ile markanın kendi fabrikasında üretiliyor. Geçtiğimiz yıl 6 bin çift satılan koleksiyonda bu yıl kadınlara özel geliştirilen modellerinde etkisi ile 10 bin çift satış hedefleniyor.
 

 

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