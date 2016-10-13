Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde su isale hattı çalışmasına giden Halil Aslan (32) idaresindeki iş makinesi Yığılca’nın Çukurören Köyünde yoldan çıkarak yuvarlandı. Kazada Halil Aslan hayatını kaybederken, iş makinesinin üzerinde bulunan İmam Kılıç ve Musa Baran yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil Aslan’ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Yıldız