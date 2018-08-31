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İş makinesi yüklü tır köprüye oturdu, trafik felç oldu

Zonguldak’ta Fevkani Köprüsü’ne çıkan iş makinesi yüklü tır, köprüye oturdu. Yarım saat süren çalışma kurtarma çalışmasında trafik felç oldu.

İş makinesi yüklü tır köprüye oturdu, trafik felç oldu

31 Ağustos 2018 16:34

Kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu öğlen saatlerinde Fevkani Köprüsü’ne çıkan asfalt makinesi yüklü tır, köprüye oturdu. Aşırı yük ve tonajlı araçların köprüyü kullanmasının yasak olmasına rağmen köprüye çıkan iş makinesi yüklü tır köprüye oturdu. Ekiplerin müdahalesi ile birlikte kepçe ve dozer yardımıyla oturan tır, kurtarılmaya çalışıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası tır, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında şehrin kilit noktalarında trafik sıkışıklığı meydana geldi. Fevkani Köprüsü’nün Madenci Anıtı inişi yaklaşık 30 dakika trafiğe kapatıldı. Araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Polisin ve ekiplerin çalışmasının ardından tır kurtarıldı ve yol trafiğe açıldı.  

Barış Doğan -Sertaç Özdemir
 

 

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