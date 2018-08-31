İş makinesi yüklü tır köprüye oturdu, trafik felç oldu

Kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu öğlen saatlerinde Fevkani Köprüsü’ne çıkan asfalt makinesi yüklü tır, köprüye oturdu. Aşırı yük ve tonajlı araçların köprüyü kullanmasının yasak olmasına rağmen köprüye çıkan iş makinesi yüklü tır köprüye oturdu. Ekiplerin müdahalesi ile birlikte kepçe ve dozer yardımıyla oturan tır, kurtarılmaya çalışıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası tır, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında şehrin kilit noktalarında trafik sıkışıklığı meydana geldi. Fevkani Köprüsü’nün Madenci Anıtı inişi yaklaşık 30 dakika trafiğe kapatıldı. Araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Polisin ve ekiplerin çalışmasının ardından tır kurtarıldı ve yol trafiğe açıldı.

Barış Doğan -Sertaç Özdemir

