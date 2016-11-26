Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir yağ fabrikasında Hüseyin G. (33) isimli işçi, fabrikada akşam vardiyasında çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bacağını kullandığı helezon ismi verilen makineye kaptırdı. Olayı gören diğer işçiler makineyi durdurup 112 Acil Servis’e haber verdi. Olay yerine gelen 112 görevlileri ağır yaralanan Hüseyin G.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ameliyata alınan işçinin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gökten Ceylan