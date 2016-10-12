Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İş makinesinin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İş makinesinin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş makinesinin altında kalan 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İş makinesinin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

12 Ekim 2016 00:25

Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Şelale yolunda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol çalışmasında iş makinesinin altında kalan 2 yaşındaki İsmail Mert Sarıbıyık ağır yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta'ya sevk edildi.

Antalya'daki çocuk yoğun bakım ünitelerinde yer bulunamadığı ve gece ambulans helikopter uçamadığı için karayoluyla Isparta Süleyman Demirel Ünivrsitesi (SDÜ) Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki İsmail Mert, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Talihsiz çocuğun babasının çalıştığı iş yerinin önünden iş makinesinin arkasına fırladığı ve iş makinesinin altında kaldığı belirtildi. Kazanın ardından hastaneye koşan küçük çocuğun ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi. 

Arif Kaplan
 

Etiketler: iş makinesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gezinomi Hergün Tatil Olsa...
Gezinomi: Hergün Tatil Olsa...
www.gezinomi.com
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!