Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Şelale yolunda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol çalışmasında iş makinesinin altında kalan 2 yaşındaki İsmail Mert Sarıbıyık ağır yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta'ya sevk edildi.

Antalya'daki çocuk yoğun bakım ünitelerinde yer bulunamadığı ve gece ambulans helikopter uçamadığı için karayoluyla Isparta Süleyman Demirel Ünivrsitesi (SDÜ) Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki İsmail Mert, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Talihsiz çocuğun babasının çalıştığı iş yerinin önünden iş makinesinin arkasına fırladığı ve iş makinesinin altında kaldığı belirtildi. Kazanın ardından hastaneye koşan küçük çocuğun ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi.

Arif Kaplan

