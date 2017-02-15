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İş makinesinin altında kalarak can verdi

Konya’da hurdacıda çalışan 35 yaşındaki bir kişi, arkadaşının kullandığı ahtapot uçlu ekskavatörün altında kalarak hayatını kaybetti.

İş makinesinin altında kalarak can verdi

15 Şubat 2017 17:31

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10622 Sokak üzerinde bulunan bir hurdacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacıda operatör olarak çalışan Şükrü U. (30), ahtapot uçlu ekskavatörle malzemeleri taşıdığı sırada, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Ayhan Yıldırım’ı (35) fark edemeyince üzerinden geçti. Arkadaşının iş makinesinin altında kaldığını gören operatör Şükrü U., aracı durdurduktan sonra iş yerindeki arkadaşlarından yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edilirken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ayhan Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ekskavatör operatörünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yıldırım’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Beşer - Uğur Sarı

Etiketler: iş makinesi


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