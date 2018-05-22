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İş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde içinde 100'e yakın iş yerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

İş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

22 Mayıs 2018 21:04

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesindeki Dünya İş Merkezi’nde yaşandı. İddiaya göre jeneratörden fırlayan kıvılcım sonrası bir işyerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, pasajdaki diğer iş yerlerine de sıçradı. Çıkan yangında rüzgarında etkisiyle içerisinde 100'e yakın iş yerinin bulunduğu tüm merkezi dumanlar sardı. Esnafın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye eri ve acil servis ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına yaklaşık 3 saat yaptığı müdahale sonrası güçlükle kontrol altına aldı.


Yangın sonrası olay yerinde inceleme başlatıldı.  

 

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