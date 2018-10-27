İş merkezinin 42. katından atladı, AVM'nin çatısına düşerek ağır yaralandı

Olay, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi üzerinde bulunan 42 katlı iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iş merkezinin son katındaki restoranın teras bölümüne çıkan Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen 23 yaşındaki T.A., kendini aşağıya bıraktı. Atlayan genç, iş merkezinin bitişiğinde bulunan AVM'nin yemek alanının çatısına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç, düştüğü yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla tavandaki kartonpiyer kırılarak sedyeyle iple bağlanarak aşağıya indirildi. T.A., sedyeyle ambulansa taşındıktan sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.