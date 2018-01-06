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İş ortağını öldüren şüpheli: 'Bana tokat atmasına karşılık ateş ettim'

Avcılar'da iş ortağını silahla vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevkedildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, “Yaşı küçük olduğu halde bana tokat atmasına karşılık ateş ettim” dediği öğrenildi.

İş ortağını öldüren şüpheli: Bana tokat atmasına karşılık ateş ettim

06 Ocak 2018 15:40
İş ortağını öldüren şüpheli: 'Bana tokat atmasına karşılık ateş ettim' - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ortak otopark işleten Umut Nas ve Recep T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Recep T., elinde silahla Umut Nas'a ateş etmeye başladı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Nas, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, düzenlediği operasyonla şüpheli Recep T. ve evinde kaldığı Hüsnü K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevkedildi.

Öte yandan, şüpheli Recep T.'nin emniyetteki ifadesinde Umut Nas ile aralarında iş yüzünden tartışma çıktığını belirterek, “Yaşı küçük olduğu halde bana tokat atmasına karşılık ateş ettim” dediği öğrenildi. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: avcılar

 

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