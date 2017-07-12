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İş stresi deyip geçmeyin!

Uzman Psikolog Pelin Su Uzun, düşük düzeyde ki stresin yararlı, yüksek düzeyde ki stresin ise zararlı olduğunu söyledi.

İş stresi deyip geçmeyin!

12 Temmuz 2017 11:52

Uzman Klinik Psikolog Pelin Su Uzun, “Kişide fizyolojik ve psikolojik dengesizlik yaratan zihinsel veya fiziksel yorgunluk durumu kısaca iş stresini bu şekilde özetlemek mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yeni bir şeyler başarma öğrenmenin doğasında daima stres olduğu bundan bütünüyle kaçınmanın mümkün ve doğru olmadığıdır. Nitekim, düşük düzeydeki stresin, bireyi yeni çözüm yolları aramada motive edebileceği, dolayısıyla zararlı değil, yararlı olduğu ifade edilmektedir. Zararlı olan, yüksek düzeydeki olumsuz strestir” dedi.
Stresin, kendisini meydana getiren ana parçaların toplamından çok daha fazla bir değere sahip olduğunu belirten Uzun, “Bedenimizin fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan psikolojik ve fizyolojik etkileri oldukça fazladır; sizde gözlemlenen, uyku bozuklukları, çevre ile ilişkinin bozulması bunlardan sadece birkaçıdır. Birey olarak strese karşı reaksiyon verme sürecinin "Alarm" durumu ile başladığını belirtmek mümkündür. Vücudumuz ve zihnimiz bize içinde bulunduğu durumdan hoşnut olmadığını belirten birtakım göstergeler sunar bunu algılar ve stresli durumdan kurtulmak için bir şeyler yapmazsak yani stres yaratan şey (tehdit) ortadan kalkmazsa bünye bir sonraki aşama olan "Tükenme" durumuna geçebilir, bunu engellemek adına sizin için kendinize şu soruları sormanızda fayda var” ifadelerini kullandı.

Bireyin kişilik yapısı ve stresle başa çıkma durumunun değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Uzun, “Çözüm yolu her kişiye göre farklılaşıyor olsa da bilinmesi gereken önemli noktalar şunlardır; Yaşadığınız stres sizi başarıdan ya da istediğiniz şeyden uzaklaştırıyorsa ve zarar vermeye başladıysa eylem planı oluşturmak ilk aşamadır bu durumu nasıl düzeltebilirim? Gerçekten yaşadığım strese değer bir kazanç elde edecek miyim? Cevabınız olumsuzsa sizi yıpratan bu süreci bitirmek daha sağlıklı olacaktır. Bunun yanında ruh sağlığı çalışanlarından profesyonel bir yardım alma, psikolojik belirtileri düzeltme ve durumu daha sağlıklı değerlendirmenizi sağlama açısından faydalı bir yöntem olabilir. Yine Gevşeme Teknikleri, Meditasyon, stresli ortamlardan uzaklaşmak için ilave rahatlatıcı etkinliklerin çoğaltılması, başvurulacak çözüm yolları arasındadır” şeklinde konuştu. 

Etiketler: iş stresi


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