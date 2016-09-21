5 derslikli okulu bir hafta gece ve gündüz demeden çalışarak boyayan Açan, bahçeye fidan dikip, öğrencilere oyun alanları oluşturarak, büyük bir fedakarlık örneği sergiledi.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Karacadağ Bey Kaya mezrasında ikamet eden 35 yaşındaki 7 çocuk babası Şahabettin Açan, geçtiğimiz yıl İş-Kur tarafından köy okuluna geçici işçi olarak yerleştirildi. Açan’ın çalışma süresi, 2015-2016 eğitim ve öğretim sezonunun sona ermesiyle tamamlandı. Ancak Açan okuldan kopamadı. Okul yönetimiyle görüşen Açan, 5 derslikten oluşan okulda gönüllü olarak çalışmaya başladı. Yönetimin desteğiyle kolları sıvayan Açan, bir hafta gece ve gündüz demeden çalışarak, okulu baştan aşağıya boyadı. Okul bahçesine fidan da diken açan, çocuklar için oyun alanı da oluşturarak, büyük bir fedakarlık örneği sergiledi.

Açan, İş-Kur çerçevesinde işe yerleştikten sonra okul için kolları sıvadığını anlatarak, “Okul müdürü ile beraber burada okulumuzu kurtarmak için çaba içerisine girdik. Ağaçlandırma ve çevre düzenlemesini yapmaya başladım. Ancak İş-Kur sürem bitti. Bitmesine rağmen ben de kendim veli olarak katkı sağlamak için yine hizmetin içine girdim. 5 dersliği 1 haftada boyadım. Bazen okuldan anahtarı alıp hafta sonu da çalışıyordum” dedi.

Okulda eğitim gören çocukların kış aylarında çamur içerisinde kaldığını anlatan Açan, “Okul yönetimin desteğiyle 5 günde kendi imkanlarımızla kaldırım yaptık. Çocuklar temiz ve hijyenik bir şekilde sınıflarına girip çıksın. Okulların hizmetli personellere ihtiyacı vardır. Ayrıca okul içlerinde oyun alanları yapılmalı. Çünkü çocuklar oyun alanlarıyla beraber sürekli okula geliyor” diye konuştu.

Burak Emek