Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K.'ye (33) ati iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Y.S.'yi (22) yakaladı ve söz konusu genç çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak 19 yaşındaki E.Y., polise giderek silahlı saldırıyı kendisinin düzenlediğini iddia etti.

Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Muammer Ay