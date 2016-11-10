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İş yeri kurşunlamaya adli kontrol

Samsun'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıdı.

İş yeri kurşunlamaya adli kontrol

10 Kasım 2016 22:35

Olay, Samsun'un Tekekköy ilçesinin Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan M.A.'ya (30) ait bir otomotiv üzerine faaliyet gösteren iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen E.K.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Muammer Ay

Etiketler: adli kontrol, iş yeri kurşunlama


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