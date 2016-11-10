Olay, Samsun'un Tekekköy ilçesinin Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan M.A.'ya (30) ait bir otomotiv üzerine faaliyet gösteren iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen E.K.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muammer Ay