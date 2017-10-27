İş yerinde çıkan yangın 4 katlı binayı kullanılamaz hale getirdi

Anafartalar Mahallesi Yurt Sokak 21 No’lu binanın alt katındaki koltuk döşemecisinde meydana gelen yangının çıkış nedeni henüz belli olmazken, daha önce de aynı yerde yangın çıktığı belirtildi. Sokak sakinleri, bu tür işletmelerin mahalle aralarında bulunmaması gerektiğini ve gerekli düzenlemenin yapılması gerektiğini söylediler.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Koordinatörü Cumhur Şener de olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldılar. Yangının fark edilmesinin hemen ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlarda yaşayan bina sakinlerini boşaltıp, elektrik ve doğalgaz bağlantılarını kestiler.

Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları sırasında çevrede bulunan araçlar da zarar gördü. İtfaiyenin erken gelmesi ile büyük bir facianın önüne geçildiğini belirten vatandaşlar, araçların olay yerinden uzaklaştırılması için itfaiye görevlilerine yardım ettiler.

Onur Şahan

