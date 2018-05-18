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İş yerinde çıkan yangın korkuttu!

İzmir Bornova'da bulunan bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

İş yerinde çıkan yangın korkuttu!

18 Mayıs 2018 22:09

Yangın, saat 16.00 sularında Bornova Kazımdirik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yatak satış mağazasında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Süngerlerin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olayı gören çevre sakinleri ve iş yeri çalışanları polise ve itfaiyeye haber verirken, alevler yanında bulunan gözlükçü dükkanına da sıçradı. İtfaiye ekipleri olaya zamanında müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.  

Tolga Tahçı - Sinan Yeniçeri
 

 

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