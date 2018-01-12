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İş yerinde hırsızlık yapan Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da bir iş yerinde hırsızlık yapan Suriye uyruklu 5 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İş yerinde hırsızlık yapan Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı

12 Ocak 2018 16:06

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerinden çelik kasa ile çeşitli elektronik malzemelerin çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler, iş yerinde yaptığı inceleme sonrası tespit ettikleri 5 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu M.A., M.Ö., L.A., A.Ö. ve M.H. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, zanlıların iş yerinden çaldıkları çeşitli elektronik malzemeler ile çelik kasa sahibine verildi.

Etiketler: hırsızlık, şanlıurfa

 

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