İş yerinde hırsızlık yapan Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerinden çelik kasa ile çeşitli elektronik malzemelerin çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler, iş yerinde yaptığı inceleme sonrası tespit ettikleri 5 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu M.A., M.Ö., L.A., A.Ö. ve M.H. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, zanlıların iş yerinden çaldıkları çeşitli elektronik malzemeler ile çelik kasa sahibine verildi.