İş yerinde nakit tutmak ne kadar güvenli?

G4S Türkiye Ticari ve Nakit Çözümler Direktörü Ali Evren Özsoy, bankaya ulaşımın zor olduğu yerlerde ya da bankaya para yatırmakla zaman kaybetmek istemeyen işletmelerde gün içinde kasada biriken parayı güvence altına almanın yolu olarak banka ile entegre olabilen akıllı kasa Cash360’dan geçtiğini kaydetti.

"Kasaya girdiği an paranız banka hesabınızda"

2017 yılında yapılan araştırmaya göre Türkiye nüfusunu yüzde 44’ü hiçbir banka ile çalışmadığını söyleyen G4S Türkiye Ticari ve Nakit Çözümler Direktörü Ali Evren Özsoy , “ Bu durum çok ciddi bir nakit kullanımı anlamına geliyor. Soygun, gasp, kap-kaç gibi suçlar insanların nakit para ile bankaya bile gitmesini zorlaştırdı. Özellikle nakit akışı çok olan perakende sektörü için nakdi üzerinde taşımadan bankaya yatırmanın en kolay yolu G4S Cash360. İş yerinde gün içinde biriken nakit parayı sizin için kurulan özel kasanıza koyduğunuz an, paranız G4S Türkiye güvencesi altına girer. Bu aynı zamanda paranın kasa ile entegre edilen, belirttiğiniz banka hesabınıza geçtiği anlamına gelir. Böylece paranız siz hiç vakit kaybetmeden, ilk andan itibaren banka hesabınızda görülecek şekilde güvence altına alınırken; kasada biriken para belirlenen zaman dilimi sonunda G4S Türkiye zırhlı aracı tarafından alınarak bankaya yatırılır ya da sizin adınıza G4S Nakit Sayım Merkezlerinde koruma altına alınır” dedi.

"Çalışan verimliliğini arttırıyor"

Özelikle bankalara ulaşımın zor olduğu yerlerde ve saatlerde üzerinde nakit taşımak yerine paranın mağaza içindeki Cash360 kasasına yatırılmasının büyük bir avantaj olduğuna da vurgu yapan Ali Evren Özsoy, “Otobanlarda bulunan gişe ya da benzin istasyonlarından, süpermarketlere; zincir giyim mağazalarından, restoranlara kadar çok geniş yelpazede tüm sektörlerden iş yerleri için parayı işyerinde tutmak büyük bir risktir. Aynı şekilde parayı bir çalışana vererek bankaya göndermek de hem gasp ve hırsızlığa açık kapı bırakır hem de ciddi bir zaman kaybıdır. Nitekim bu durum çalışan kişinin bazen saatlerce iş yerinden uzak kalmasına yol açar. Dolayısıyla bu ekosistemin kullanılması şirkete, çalışma saati ve performans olarak da katkı sağlamaktadır " dedi.