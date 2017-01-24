Edinilen bilgiye göre olay, eski sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde, ilçedeki bir hurdacıdan alınan cisim üzerinde kaynak çalışması yapıldığı sırada cisim büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu Ali Eşme (47), İbrahim Akkurt (17) ve Oğuzhan Çerçi (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Oğuzhan Çerçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Patlayan cisimle ilgili olarak incelemenin sürdüğü öğrenilirken, cismin ne olduğu ise kriminal sonucu belirleneceği öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Behzat Akcan