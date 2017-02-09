Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçesinde çalıştıkları iş yerinde arkadaşı Halil D. (24) ile şakalaşan Ferhat Ş. (27) ayağı kayınca düşerek başını betona çarptı. Düşme sonucu kısa süreli rahatsızlık geçiren Ferhat Ş. daha sonra evine gitti. Kısa süre sonra evinde fenalaşan Ferhat Ş. için çağrılan ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Kumluca Devlet Hastanesine götürülen Ferhat Ş. kafa travması şüphesiyle müşahede altına alınırken, iş yeri arkadaşı Halil D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.