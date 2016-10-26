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İş yerinden avans istedi, öldüresiye dayak yedi

İzmir’de yaşayan 43 yaşındaki Adem Çelmen, iddiaya göre şoför olarak sigortasız girdiği iş yerinde avans istediği gerekçesiyle öldüresiye dövüldü.

İş yerinden avans istedi, öldüresiye dayak yedi

26 Ekim 2016 09:26
İş yerinden avans istedi, öldüresiye dayak yedi - Tıkla İzle

İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Adem Çelmen, çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak için iş arıyordu. Sigortasız da olsa çocukları için bir kömür firmasında şoför olarak işe giren Çelmen, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 150 TL avans istedi. İş yeri sahibi ise iddiaya göre 100 TL verebileceğini belirtti. Bunun üzerine çalışmayacağını belirten Adem Çelmen çalıştığı günlerin parasını istedi ve ofisten çıktı. Çelmen evin yolunu tuttuğu sırada arkasından gelen darbelerle neye uğradığını şaşırdı. İş yeri sahibinin, kardeşiyle öldüresiye kendisini dövdüğünü öne süren ve savcılığa şahıslarla ilgili şikayette bulunan Adem Çelmen, yetkililerden çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için iş talep etti.

“Sen bizim kölemizsin”
Çelmen yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Patrondan çalıştığım günlerin hakkına karşılık avans istiyordum. O da ‘sana en fazla 100 lira verebilirim, bu iş yerin kuralları var. Burada izin almadan tuvalete bile gidemezsin, sen benim kölemsin. Senin ihtiyacın beni ilgilendirmez. İstiyorsan 100 lira vereyim istemiyorsan da defol git’ dedi. Ben de bu şartlar altında çalışamayacağımı belirterek hesabımı kesmelerini istedim. Bana hesabımı kesseler dahi parayı ay sonunda ödeyebileceğini, hatta çalışmazsam o parayı da vermeyeceğini söyledi. Ben de ‘sizi savcılığa vereceğim’ diyerek ofisinden çıktım. Birkaç adım atar atmaz bir ses duydum. Geriye döndüğümde yumruklarını gördüm ve vurmaya başladı, arkasından abisi geldi. Beni tartaklayarak karşıda inşaat malzemesi satan yere götürdüler ve orada da vurmaya devam ettiler.”

“Çocuklarım kimsesiz kalmasın diye karşılık vermedim”
Darp edilmesine rağmen kendini korumaktan başka hiçbir karşılık vermediğini belirten Çelmen, “O anda bile çocuklarımı düşündüm. ‘Ben bunlara karşılık verirsem bunlar beni döve döve öldürür, çocuklarım ortada kalır kimsesiz olduğum için’ diye karşılık vermedim. Orada hınçlarını alana kadar bana vurmalarına izin verdim. O haldeyken Allah razı olsun yoldan geçen gençler beni, arabalarıyla karakola götürdüler” ifadelerini kullandı.

“Kulağımdan darbe aldım az duyuyorum”
Gözünden, kulağından, çenesinden ve birkaç uzvundan darbe aldığını ve şu anda darbe alan kulağının az duyduğunu belirten Çelmen, bugün kendisinin başına gelenlerin yarın aynı iş yerinde başkasının başına gelebileceğini ve gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını istedi.

“Çocuklarımın ihtiyacını telefonumu satarak karşıladım”
Evlatlarının kendisini yüzü gözü morluk içinde olduğunu görünce hüngür hüngür ağladıklarını belirten Adem Çelmen, şunları söyledi:

“Okula giden çocuklarımın servis parasını nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorum. En büyük liseye giden kızımın okuduğu bölümle ilgili kitaplar alınacakmış. Servis ücretlerini göndermişler. Bir önceki ücretini telefonumu satarak karşıladım. Elektrik ve suyumu ödeyecektim, eve yiyecek içecek alacaktım. Bunun için avans istedim. Paraya ihtiyacım var, cepte 5 kuruş para yok, okul masraflarını nasıl karşılayacağım, evde yiyecek içecek yok nasıl yapacağım bilmiyorum.” 

Etiketler: Adem Çelmen


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