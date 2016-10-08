Cumhuriyet Mahallesi Çevreyolu Caddesi Damla Apartmanı’nın 5. katında uluslararası nakliye işi ile uğraştıkları öğrenilen Ali Gövler (45) ile ortağı Beyazıt Kamçılar (43) iş yerlerinde yanlarında çalıştığı iddia edilen İ.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silah sesleri üzerine güvenlik güçlerine ve acil servis ekiplerine haber verilirken, her iki şahsında olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Silahlı saldırı olayını gerçekleştiren şahsın ise güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma geniş çaplı olarak sürdürülüyor.