İş yerine silahlı saldırı!

Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından pompalı av tüfeğiyle 7 el ateş edildi. İş yeri camlarına isabet eden mermiler iş yerinde hasara neden olurken, olayda ölen yada yaralanan olmadı. İhbar üzerine çağrılan polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunurken, olayı gerçekleştiren şahıs yada şahıslar ise kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

