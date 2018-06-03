Diğer
Kategoriler

İş yerine silahlı saldırı!

Adıyaman’da, bir iş yerine kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı.

İş yerine silahlı saldırı!

03 Haziran 2018 16:35

Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından pompalı av tüfeğiyle 7 el ateş edildi. İş yeri camlarına isabet eden mermiler iş yerinde hasara neden olurken, olayda ölen yada yaralanan olmadı. İhbar üzerine çağrılan polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunurken, olayı gerçekleştiren şahıs yada şahıslar ise kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Cihan Kizir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç