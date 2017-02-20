Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Karatarla Mahallesi Kumruoğlu Sokak Özdemir İşhanı'na dadanan hırsız, ilk gün kapıyı açarak girdiği iş yerini 5 dakikada soyarken, 2 gün sonra girmek istediği iş yerinin kapısını ise açamadı. Aynı işhanındaki farklı iş yerlerini hedef alan ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen hırsız, görüntülerin ilkinde S.G.'ye ait tekstil ürünleri satan iş yerine geliyor. Sabah saat 08.53'te işhanına giren şahıs, çevreye bakınmasının ardından satırla zorladığı kapıyı açarak iş yerine giriyor. Yaklaşık 10 saniyede kapıyı açan zanlı, poşetlere doldurduğu malzemeyle birlikte iş yerinden çıkarak, saat 08.58'de işhanından ayrılıyor.

İkinci girişimde kapıyı açamadı

Aynı işhanına iki gün sonra tekrar gelen şahıs, gözüne kestirdiği dükkanın çevresinde kısa bir keşfin ardından yöneldiği kapıyı cebinden çıkardığı tornavida ile zorlamaya başlıyor. Yaklaşık 20 saniye uğraşan şahıs, çevreden duyduğu ses üzerine duraklıyor. Rahat tavırlarla iş yerinin açılmasını bekleyen müşteri gibi davranan şahıs, bir süre sonra oturup ortalıkta kimsenin bulunmadığına emin olduktan sonra iş yeri çevresinde bir süre geziniyor. Şahıs, toplam 10 dakika süren keşfi sonrası oradan uzaklaşıyor.

Mehmet Bulut