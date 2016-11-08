Edinilen bilgilere göre, olay gece saatlerinde Dicle Mahallesi Topyolu Caddesi'nde hayvan yemi satan Muzaffer G. adlı esnafın iş yerinde meydana geldi. İş yerinin asma kilidini kıran hırsızlar, iş yerindeki çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkardı. Yanlarında getirdikleri el arabasına koydukları çelik kasayı iş yerinden 300 metre uzaklaştırdıktan sonra açan hırsızlar, kasada bulunan bir miktar parayı ve bazı değerli belgeleri alıp kasayı çöp konteyneri yakınlarına bırakarak kaçtı.

Sabah iş yerini açmaya giden esnaf Muzaffer G. kepengin açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

Cuma Sarı

ŞANLIURFA