Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hüdai Caddesi'nde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Turan (32), iş yerinin önünde alkol alan Ufuk K. (19) ve arkadaşlarını iş yerinin önünde alkol almamaları konusunda uyardı. Uyarı üzerine Mustafa Turan ile Ufuk K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Ufuk K. ve arkadaşları olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra tekrar olay yerine gelen Ufuk K. ve akrabaları, Ümit K., Musa K. ve Mecit K. ile Mustafa Turan ve arkadaşları arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk K. yanında getirdiği pompalı tüfekle Mustafa Turan’ı sırtından yaraladı. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mustafa Turan olay yerine gelen ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Turan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili şüpheli olarak aranan Ufuk K. ve akrabaları Ümit K., Musa K. ve Mecit K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Ufuk K., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro’ya götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa Beşer

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