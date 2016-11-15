Edinilen bilgilere göre Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de son iki ayda gerçekleşen adam yaralama ve iş yeri kurşunlanması olaylarını soruşturan polis, Arkin T. (30) isimli zanlıya ulaştı. Zanlının Bahçelievler'de bir adreste bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nce ortaklaşa düzenlenen operasyon sırasında polisi fark eden zanlı, kaçmaya çalıştı. Ancak bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis, zanlıyı kısa sürede yakaladı. Şüpheli Arkin T.'nin yanında bulunan E.A. ve E.Y. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

Zanlı Arkin T.'nin 2 adet kasten adam öldürme, 2 adet yaralama, uyuşturucu madde ticareti, ruhsatsız ateşli silahlarla ait mermi satmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçlarından arandığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Zanlının Avcılar'da bir iş yerini kurşunlaması ve operasyon anları, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.