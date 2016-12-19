Aslanpaşa Mahallesi, İlikçikuyu Sokak üzerinde bir iş yerine gelen şahıs, iş yerinin camlarını kırdı. Camları kıran şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Polise haber verilmesi üzerine polis olay yerinde inceleme yaparak çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis bir kişinin gelerek camları kırdığını tespit etti. Camları kıran şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cam kırma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Erol Karaoğlan