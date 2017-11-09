İşadamı baba 18 yılda iki evladını kaybetti

Kentte yaşayan 3 çocuk babası işadamı Ercan Kartal’ın evlat acısı dinmiyor. 1999 yılında 8 yaşında olan oğlu Emre Kartal’ı kızamık hastalığı nedeniyle tedavisini sürdürdüğü sırada kaybetti. İddialara göre 1989-1995 yılları arasında kızamık aşılarının çift dozdan tek doza düşürüldüğünü söyleyen baba, oğluna uygulanan aşının işlevini yeterli düzeyde yapamayınca kaybettiğini anlattı.

Teksas’da master yaptı, bedelliyi kabul etmedi

Kartal, oğlunu kaybetmenin acısını yaşarken 13 yıl sonra bir acı daha yaşadı. Amerika’da üniversite okuyan 26 yaşındaki Emrah Kartal, okulunu ikincilikle bitirdi. Şehit asker, iş tekliflerine rağmen askerlik görevini yerine getirmek istedi. Babası Ercan Kartal ile görüşen genç, 2012 yılında askerlik görevini yapmak üzere Afyonkarahisar’daki birliğine teslim oldu.

26 yaşındaki Emrah Kartal, usta birliğinde henüz üç günlük askerken Afyonkarahisar Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’ndaki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit düştü. Teksas Üniversitesi’nde uzmanlık eğitimi alan Emrah Kartal, bedelli askerliği kabul etmedi. Şehit asker, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla merkeze bağlı Çukurören köyü Musunlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazını ardından toprağa verildi.

Evlat hasretini mezarlıkta gideriyor

Anne ve baba için iki evladı kaybetmenin zor olduğunu anlatan baba Ercan Kartal, evlat hasretini mezarlıkta gideriyor. Baba Kartal, “Bir anne için bir baba için evlat kaybetmek zor tabi özlüyorsun. Zaten kimsen yok, dalın budağın kırılmış gibi hissediyorsun. Yanında devleti hissetmek istiyorsun. 1989- 1995 arasında kızamık aşıları çift dozdan tek doza düşürülmüş. Bu aşı işlevini yapmamış. O ara doğan ve aşısı yapılan çocukların çoğunda bu hastalık vardı. SSP diyorlar. Kızamık virüsü beyine yerleşiyor bağışıklık kazanmadığı için. Ondan sonra bu çocuk zamansal olarak çabuk ilerliyor yani beyni yiyor bu virüs. Rahmetli oğlumda 1,5 sene boyunca çok çekti. Önce eli ayağı tutmadı sonra yeme kabiliyetini yitirdi sonra gözleri görmedi sonra kulakları duymadı. En son buradaki devlet hastanesinde vefat etti” dedi.

“Devlet beni 19 sene boyunca okuttu, 6 aylık vatan hizmeti istiyor”

Oğlu Emrah Kartal ile aralarında geçen diyaloğu da anlatan baba Ercan Kartal, şöyle devam etti:

“Şehitlik oğluma gelince zaten mübarek ramazan ayıydı. Amerika’da okuyordu. 3 yıl uluslararası ekonomi yönetimi okudu. Amerika’da okuduğu okulu ikincilikle bitirdi. 2 üniversiteden de doktora teklifi de geldi. Okul sonrası bir şirketten teklif geldi ama kalmadı. Okul sonrası memlekete geldi. Bana, ‘Baba ben askere gideceğim’ dedi. Bende ‘Oğlum bedelli olarak yaparsın’ dedim. Bana verdiği cevapta ise “Bu devlet beni 19 sene boyunca okuttu. Benden 6 aylık vatan hizmeti istiyor. Bunu sen olsun bana deme’ dedi. Şehit olduğu için bende gururlanıyorum. Allah bize de nasip etsin fakat onun düşündüğünü düşünemedim. Ülkesini seviyordu. Millet şimdi oralarda kalmak için can atıyor. Askere gitti. Samsun’da acemi birliğine gitti. İzine bile gelmedi. Usta birliğini yapmak üzere direk Afyon’a gitti. Oradaki patlamada 3 günlük askerdi. Şehadete yürüdü Allah’ım şehadetini kabul etsin. Var olduğu sürede bu vatanda şehitlerde olacak şahadetlerde olacak.”

Baba Ercan Kartal, eşi Ergün Kartal ile 17 yaşındaki evlatları Beytullah ile ölen iki evladının acısını dindirmeye çalışıyor.

Sertaç Özdemir - Barış Doğan