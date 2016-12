İşadamı Ersin Kaçmaz, İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen terör saldırılarını kınayarak, Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner'e taziye ziyaretinde bulundu. İşadamı Kaçmaz, burada yaptığı konuşmada, ülke olarak terör örgütlerine karşı dayanışma içinde olunması gerektiğini kaydederek, "Bugün milletimiz çok ciddi badirelerden geçiyor. Ancak milletimizde Çanakkale ruhu, milli mücadele ruhu yeniden dirildi ve milletçe ayaktayız. Yaşlısından gencine yeniden ayaklanan ve milli mücadele ruhunu dirilten milletimiz, tarihi yeniden yazıyor. Bu cinayet şebekeleri son çırpınışlarını gerçekleştiriyor, son kanlı oyunlarını oynuyorlar. Bizleri bunlarla susturacaklarını, diz çöktüreceklerine inanıyorlarsa, gerçekten yanılıyorlar. İşte buna en büyük örnek değerli müdürümüz Sayın Murat Çetiner'dir kendisinin güneydoğuda görev süresi 2 yıl olmasına rağmen 4 yıl güneydoğunun bir çok bölgesinde çalışmış ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için kendisinden, ailesinden ödün vermiştir. Rabbim değerli Müdürümüz Murat Çetiner gibi müdürlerimizin sayısını çoğaltsın inşallah" dedi.

"Gencecik arkadaşlarımızı vatanımız uğruna şehit verdik"

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner ise İşadamlarının gösterdikleri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ederek, "Her gün Vatandaşından Esnafına, Sivil Toplum Kuruluşundan Öğrencisine kadar Bakırköy'ün değişik kesimlerinden ziyaretçilerin gelerek kendilerini ziyaret ettiğini, başsağlığı dileyerek moral verdiklerini ifade etti. Çetiner, Beşiktaş'ta yaşanan olay sonrası ülkesini bayrağını seven ve her türlü fedakarlık içerisinde ülkesine hizmet etmeye çalışan gencecik arkadaşlarımızı vatanımız uğruna şehit verdik. Yaşanan olay benim gibi tüm emniyet teşkilatımızı derinden üzdü. Halkımızın şimdi olduğu gibi yarında bize destek vermesini ve çevrelerinde gördükleri en ufak bir olumsuzluğu dahil emniyetimize bildirmelerini istiyoruz" diye konuştu.