Milli Sporcuları birer Cumhuriyet Altını, yıllık spor bursu ve İngilizce eğitimleri için özel kurs merkezi ile ödüllendiren Nas İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Esat Ulu, futbola verilen destekler kadar diğer spor dallarına da destek verilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin dış ülkelerde ki tanıtımı açısından diğer iş adamlarının da spor destek vermesi gerektiğini söyleyen Ulu, " Bugün bu güzel iki milli sporcumuza yapmış olduğumuz destekler eminim ki yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha farklı yardımlarda bulunmak lazım. Maddi yardımları arttırmak lazım. Çünkü ben bu milli sporcularımızda çok ciddi gelecek görüyorum ve bunlar gibi Anadolu'nun bağrından kopup gelen bu kardeşlerimiz desteklendiği zaman çok büyük başarılar elde edeceklerini düşünüyorum. Aksi taktirde spor biliyorsunuz biraz kişisel bir olay, kişiler spora sevgi duyması lazım, yoksa maalesef başarıyı yakalayamıyorsunuz. Göğsümüzü kabartan bu güzel kardeşlerimizin bugün elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

"Türk halkı olarak gençlerimize sahip çıkmamız lazım"

Gençlerle sürekli ilgilenmesi gerektiğini ifade eden Ulu, "Gençlerimiz okullarında artan vakitlerinde spor ve belirli aktiviteler ile ilgilenmeyince maalesef bir çok örgüt bunları alıp bir şekilde kendi emelleri doğrultusunda kullanmaya çalışıyor. Onun için biz İş Adamları,Türk Halkı ve Türk Devleti olarak gençlerimize her şekilde sahip çıkmamız lazım. Bugün görüyoruz ki FETÖ örgütü Anadolu'nun bağrından kopup gelen zeki insanları almış ve bizi büyük bir kayba uğrattırmış, hem maddi kaybımız var hem de tamiri mümkün olmayacak manevi bir çok sorunumuz.Öte yandan, Unutulmamalı ki toplumlar yüzde 2 ile yüzde 3'lük bir beyin takımı ile yönetilir yada yüzde 5'i ile. Amerika yüzde 5'lik bir beyinle toplumlarını yönetiyor yada yönlendiriyor. Şimdi biz bu yüzde 5 spor camiasından olan beyin düzeyi yüksek olan gençlerimizin yüzde 3'ünü kaptırırsak elimizde ne kalır yüzde 2 si kalır. Dolayısıyla biz akıllı, zeki ve fiziki yönleri spora yatkın olanları, asker olmaya yatkın olanları ve polis olmaya yatkın olanları yanlış adamların eline kaptırmamak için çaba sarf etmek zorundayız. Başka bir şekilde muavvfak olmamız mümkün değil. Ne diyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan gençler ile ilgili, Unutmayın ama hiçbir zaman unutmayın ki reddi miras edenler hakikatin izini sürmeyenler hangi tarihi zemine ayak bastığını fark etmeyenler hangi mirasa sahip olduğunu bilmeyenler kendi geleceklerini de ülkenin geleceğini de inşa edemezler, diyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bu güzel sözü ile gençlerimizi tekrar tebrik ediyor onlara bir ömür başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Ödülümü 15 Temmuz demokrasi şehitlerine armağan ediyorum"

Yapılan yardımlardan dolayı iş Adamı Esat Ulu'ya çok teşekkür ettiklerini belirten Milli Sporculardan Davut Olcan, “Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz, aldığım ödülü 15 Temmuz'da şehit olan kahramanlarımıza armağan ediyorum. Onlar bugün bizi burada ağırlayan bize sahip çıkan Esat Bey gibi tankların üstüne çıkmamış olsaydı, tankların önünde kendilerini siper etmemiş olsalardı bugün değil dünya üçüncüsü dünya birincisi olsam ne önemi vardı. Aldığım ödülü tekrardan demokrasi şehitlerimize armağan ediyorum. Esat Bey'e de tekrardan bizim Gürcistan'dan geldiğimiz günden bu yana bizim ile çok yakından ilgilendiğinden dolayı madden manen vermiş olduğu desteklerinden ötürü kendisine minnettarız. Rabbim kendisinin birini bin etsin inşallah" dedi. Greko-Romen Türkiye şampiyonlarından olan Ferhat Dalmış ise yıllardır spor müsabakalarında bir çok ödül aldığını lakin böyle bir ilgi alaka görmediğini, Esat Bey'in kendilerine olan yakın ilgilerinden dolayı çok teşekkür ettiğini en yakın zamanda inşallah Esat Bey'in vermiş olduğu destekler ile dünya şampiyonluğuna doğru emin adımlar ile ilerleyeceğini söyledi.

