Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Deniz Feneri Derneği'nin başlatmış oldukları kampanyanın hayırlara vesile olacağını belirten hayırsever işadamı Esat Ulu, kendilerinin bu güzel kampanyaya destek olmak amacıyla şahsı ve şirketi adına ellerinden ne geliyor ise her zaman yapmaya hazır olduklarını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin terör mağduru olan tüm vatandaşlara yardımlarda bulunduğunu söyleyen Ulu, "Bizlerde güneydoğu ve doğumuzdaki vatandaşlarımız ile birlikte olduğumuzu, onların acılarını paylaştığımızı ve onların mutluluklarından mutlu olduğumuzu bir nevi belirtmek adına bir Karslı işadamı olarak böyle bir girişimde bulunduk inşallah hayırlara vesile olur" dedi.

Kampanyanın önemli isimlerinden Gazeteci Yazar İlhamı Işık, projeye desteklerinden dolayı işadamı Esat Ulu'ya teşekkür ederek diğer tüm işadamlarının da projeye ivedilikle destek vermeleri gerektiğini söyledi.

Işık, "Çocuklar üşümesin kampanyamız Türkiye'nin her yerinden yardımseverler tarafından yoğun bir destek görüyor bu hafta sonu üç tır mont ve ayakkabı ile kışlık giyecekleri bölgeye göndereceğiz ve Mart ayına kadar kampanyayı sürdüreceğiz" dedi.