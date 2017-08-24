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İşadamı Feyyaz Berker son yolculuğuna uğurlandı

TÜSİAD’ın kurucu başkanı işadamı Feyyaz Berker, Bebek Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Ali Koç, Bülent Eczacıbaşı başta olmak üzere çok sayıda işadamı, ailesi, sevenleri ve dostları katıldı.

İşadamı Feyyaz Berker son yolculuğuna uğurlandı

24 Ağustos 2017 16:35

2014’ten beri devam eden sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz gün 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye’nin en eski holdinglerinden biri olan Tekfen Holding’in kurucu üyelerinden ve TÜSİAD’ın kurucu başkanı ünlü işadamı Feyyaz Berker için cenaze töreni düzenlendi. Bebek Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, işadamları Ali Koç, Bülent Eczacıbaşı, İnan Kıraç, Cem Hakko, Rona Yırcalı, Şule Zorlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, merhum Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç, Çiğdem Simavi katılırken çok sayıda ünlü isim ve kurum cenazeye çelenk gönderdi. Taziyeleri ise Berker’in kızı Şebnem ve Meltem ile eşi Alev Berker kabul etti.

Cami avlusuna girebilmek için sıraya girdiler

Namaz öncesi cenazeye katılanlar Bebek Parkı’nın girişindeki anı defterine notlar yazdı. Cenazeye katılanlar tören alanına girebilmek için sıraya girdi. Berker’in cenaze namazı öğle namazını müteakip kılındı. Namaz sonrası helallik alınarak dua edildi. Ardından Berker’in dostları onun tabutunu omuzlara alarak Aşiyan Mezarlığı’na defnedilmek üzere cenaze aracına götürdü. 

Doğan Can Cesur
 


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