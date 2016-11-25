Hasan Bat ve oğlunun “İş yeri önü rakı kokuyor, kırıkları temizleyin” demesi nedeniyle çıkan tartışma üzerine baba-oğulu defalarca bıçaklayan şüpheli iki kardeşin müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

İşadamı Hasan Bat’ın bıçaklanarak öldürülmesi, oğlunun ise yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, işadamı Hasan Bat(55) maktul, oğlu Onur Bat(31) şikayetçi mağdur, cinayeti işlediği iddia edilen ve tutuklanan Vural O.(26) ve Ercan O.(23) kardeşler “şüpheli” olarak yer aldı.

İddianamede , cinayetin işlendiği 3 Ekim 2016 tarihinde saat 14.30 sıralarında, Demirtaş mahallesi Profesör Cemal Birsel Caddesi’nde bulunan şikayetçi Onur Bat’ın, babası vefat eden Hasan Bat’ın Kuleli Terazi adlı iş yerinde bulunduğu anlatıldı.

Her şey bir koli rakı şişesinin kırılmasıyla başladı

Bu sırada Baht M. adlı bir kişinin Mercan Yokuşu’ndan elinde büyük bir koliyle aşağıya doğru inerken Kuleli Terazi adlı iş yerinin önünde koliyi düşürdüğü ve koli içindeki cam şişelerin kırılarak etrafı kirlettiği belirtilen iddianamede, dükkanın önünün anason kokusu ve kırık cam şişeleriyle kirlendiği kaydedildi.

Kırıkları temizlemediler

Onur Bat’ın, Baht M.’ye düşen koliyi kenara kaldırmasını söylediği, koliyi düşüren Baht’ın şüpheli Ercan’ı el hareketi yaparak çağırdığı, şüpheli Ercan’ın olay yerine geldiği, Onur ile babası Hasan’ın şüpheli Ercan’a düşen bu koliyi kenara almalarını tekrar söylediği belirtilen iddianamede, “ Ercan’ın hiç oralı olmayarak arkasını dönüp yürümeye başladığı ve bunun üzerine tekrar Onur’un koliyi kaldırmasını söylediği, devamında Ercan’ın arkasını dönerek “Ne bağırıyorsunuz lan, taksi çağıracağım, taksi bekliyor” dediği” ifade edildi.

“Dükkanın önü rakı kokuyor”

Ercan bu tepkisinin üzerine Onur’un “Senin keyfini bekleyemeyiz. Dükkanın önü rakı kokuyor” dediği belirtilen iddianamede, “Etrafa saçılan alkol kokusu ile cam kırıklarının orada bulunan vatandaşları rahatsız etmesi nedeniyle Onur ve Hasan Bat’ın cam kırıklarını kaldırımdan aşağıya yol kenarına koydukları, bu sırada şüpheli Ercan’ın küfür ederek Sirkeci istikametine doğru yürüdüğü” kaydedildi.

Ağabeyini alıp bıçaklarla geri döndüler

İddianamede, koliyi düşüren, Baht’ın olay yerinde beklemede kaldığı, bu esnada komşu esnaflardan birinin 155’i aradığı ancak Onur’un polis arandıktan 2 dakika sonra şüpheli Ercan’ın yanında ağabeyi şüpheli Vural O. ile birlikte olay yerine doğru ellerinde birer tane büyük bıçakla geldiklerini gördüğü belirtildi.

‘Benim kardeşime kim laf söyledi?’ diyerek bıçakla saldırdı

Olay yerine gelen şüpheli Vural O.’nun “Benim burada kardeşime laf söyleyen kim?” dediği ve akabinde şüphelilerin ellerindeki bıçaklarla Onur Bat’ı ve Hasan Bat’ı çokça sayıda bıçak darbesiyle yaraladıkları anlatılan iddianamede, Hasan Bat’ın kaldırıldığı hastanede vefat ettiği, olay nedeniyle yaralanan Onur Bat’ın yaşamsal tehlike geçirmeksizin basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaralandığı ifade edildi.

Müebbet hapisleri isteniyor

Savcılık hazırladığı iddanamede, olayın ardından 5 Ekim 2016 tarihinde tutuklanan şüpheli kardeşler Ercan O. Ve Vural O.’nun kasten öldürme, kasten yaralama ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun’a muhalefet suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 2 yıldan 5 yıl 6 aya kadar hapislerini istedi. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkmaları bekleniyor.