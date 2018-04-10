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İşadamı Saran, öğrencilere tecrübelerini anlattı

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran, büyük bir gölde küçük bir balık olmaktansa, küçük bir gölde büyük balık olmayı tercih ettiğini söyledi.

İşadamı Saran, öğrencilere tecrübelerini anlattı

10 Nisan 2018 15:29

İşadamı Saadettin Saran, 9 Nisan 2018 Pazartesi günü Girne Amerikan Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. GAÜ inovasyon temalı eğitim-öğretim yılı ‘İnovatif Söyleşiler Dizisi’ kapsamında ‘Girişimcilikte Disiplin ve Başarı’ konulu söyleşi ile Saran, kendi hayatından yola çıkarak öğrencilere başarı tüyoları ve tavsiyeler verdi, sonrasında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Yüzme sporundaki başarıları sayesinde spor bursu alarak Amerika’da makine mühendisliği eğitimi alma olanağını yakalayan ve sporun ve dolayısıyla disiplinli ve istikrarlı bir hayat çizgisinin iyi bir iş adamı olmasında büyük katkısı olduğunu anlatan Saran, gençlere hedeflerle ve disiplinli çalışma temposu ile sürdürülen bir yaşamın başarının anahtarı olduğu öğüdünü verdi.

Yaşam öyküsünü ve iş tecrübelerini anlattı

Öğrencilere yaşam öyküsünü, iş tecrübelerini ve spora verdiği değeri anlatan Saran, hayatı boyunca doğru hedefler belirlediğini ve başarıyı bu sayede elde ettiğini vurgulayarak, sporun kendisine kazandırdığı disiplin duygusunun iş yaşamında başarıyı yakalamasında çok önemli bir faktör olduğunu, fedakârlığın önemini, fedakârlık yapılmazsa hayatta hiçbir şeyde mutlu ve başarılı olmanın mümkün olmayacağını söyledi.

Saran: ”Önemli olan bir işi yapmak değil, sevdiğin işi yapmaktır”

Söyleşide gençlere tavsiyelerde bulunan Saran, ‘Önemli olan bir işi yapmak değil, sevdiğin işi yapmaktır. Sevdiğiniz işi yaparsanız fark oluşturursunuz. Hayatınıza tercihleriniz yön veriyor. Önemli olan doğru olanı yapmaktır. Ben bu yola çıktığımda kendi kendime şunu dedim. ‘Büyük bir gölde küçük bir balık olmaktansa, küçük bir gölde büyük balık olmayı tercih ederim’ dedi.

GAÜ öğrencilerinin Fenerbahçe ile ilgili sorduğu soruları da samimiyetle Saran, 5 yaşından beri Fenerbahçeli olduğunu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmanın yönetime girdiği günden bu yana hayali olduğunu belirtti.

Söyleşinin sonunda, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Saadettin Saran’a plaket takdim etti. Akpınar, Kendilerini üniversitemizde ağırlmakatan duyduğu memnuniyeti dile getirerek söyleşi adına teşekkür etti.

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), kurucu rektör Serhat Akpınar, sadettin saran, söyleşi

 

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