İşitme ve konuşma engelli çiftin nikahının da işaret dili kullanılarak kıyıldığı şölende 45 yıl önce evlendiklerinde gelinlik ve damatlık giyemeyen Ergökşen çiftiyle ilgili konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu günün farklı bir güzelliği de var. 45 yıllık gelinliği giyememenin üzüntüsü vardı bu günkü çiftlerimizle birlikte onlar da farklı bir mutluluğu yaşadılar” dedi.

Bağcılar'da sosyal ve kültürel bir proje olarak başlatılan Toplu Nikah Şöleni programının bu yıl 21'incisi düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'ndaki törende çeşitli sebeplerle evlenemeyen ihtiyaç sahibi 32 çiftin düğünü yapıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da iki çiftin nikahını temsili olarak kıyarak, çiftlere ömürleri boyunca mutluluklar diledi. Törende nikahları kıyılan çiftler arasında bulunan işitme ve konuşma engelli çiftin nikahı da işaret dili kullanılarak kıyıldı. Tören ile yıllar önce aileleri izin vermediği için kaçarak evlenen ve bu sebeple düğün yapamayan 62 yaşındaki Mükerrem ve 67 yaşındaki Fahrettin Ergökşen çiftinin de düğünü yapıldı. 45 yıl sonra gelinlik ve damatlık giymenin heyecanını yaşayan Ergökşen çifti mutluluklarını çocukları ve torunları ile paylaştı.

“Bu kadar mutluluğa ortak olmak gerçekten heyecan verici”

Toplu düğün şölenlerini 21 yıldır yaptıklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz, bu kadar mutluluğa ortak olmak gerçekten heyecan verici. İnşallah onlarda huzurlu bir şekilde gelecek nesilleri yetiştirirler. Vatana, millete faydalı, 15 Temmuzları bu ülkeye yaşatmayacak yeni nesiller de yetişmiş olur. Bu günün farklı bir güzelliği de var 45 yıllık gelinliği giyememenin üzüntüsü vardı bu günkü çiftlerimizle birlikte onlar da farklı bir mutluluğu yaşadılar” diye konuştu.

“45 sene sonra olmasının da şaşkınlığı içerisindeyim”

Torunları ile birlikte buraya geldiğini ifade eden 67 yaşındaki Fahrettin Ergökşen, “Çok mutluyuz, çok güzel bir şey o zamanlar olmasını isterdik ama nasip değilmiş olmadı. 45 sene sonra olmasının da şaşkınlığı içerisindeyim. Çocuklarım kocaman, dört tane torunum var, tuhaf yani. Sevinçten bayılacağım, eşimi çok seviyorum. Çok heyecanlıyım bir kere kalp krizi geçirdim ameliyat oldum. Şimdi ona yakın bazı şeyler oluyor acaba yine geçirecek miyim diye içimde bir korku var. Heyecandan yemek yemeye çekiniyorum" dedi.

“Bu gelinliği zamanında giymek çok güzel olurdu”

Yıllar sonra gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadığını belirten Mükerrem Ergökşen ise, “Bu gelinliği zamanında giymek çok güzel olurdu, o zaman giymeyi çok isterdim. Nasip değilmiş, olmadı. Ben hep derdim gelinliğimin üstüne duvak örtün diye eşimin de içine dert olmuştu böyle bir şeye başvurmuş” diye konuştu.

Emrah Kuş

İSTANBUL