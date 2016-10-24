Aileleriyle birlikte Karacabey Belediyesi Evlendirme Memurluğuna gelen genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Ali Özkan kıydı. Genç çifte söylenen nikah akdi çevirmen tarafından işaret diliyle anlatıldı. Gençler yine işaret diliyle, evlilik akdine ’evet’ dedi. Karacabey Belediyesi’nde nikah törenini gerçekleştiren Belediye Başkanı Ali Özkan, gönül dilinin önemine vurgu yaparak “İnsanların gönlü konuştuğu zaman, dili çok bir şey ifade etmiyor, bugün bu duyguları hissettik” dedi.

Başkan Özkan, “Sessiz sedasız bir düğün seslendirilmiş bir şekilde gerçekleştirilmiş oldu. Ben, her iki aileye de hayırlı olsun diyorum, genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Nikah defterine imzaların atılmasının ardından gelin Ayşe Kılıç damadın ayağına basarak düğün adetini yerine getirdi. Bu sırada davetliler ve gençlerin yakınları duygulu anlar yaşadı. Evlilik cüzdanı Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından alkışlarla çiftlere teslim edildi.

Yasin Keskin