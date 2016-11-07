Rize Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliği ile Rize’de bulunan işitme engelli vatandaşlara meslek kazandırmak için, İŞKUR Meslek Edindirme Kursları Hibe programlarından yararlanılarak Aşçılık Kursu düzenlendi.

Rize Belediyesi sosyal sorumluluk politikaları çerçevesinde geliştirilen projede 10 işitme engelliye İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde, İl Halk Eğitim Müdürlüğü Usta Öğreticisi Semra Uyar tarafından işaret dili uzmanları ve Rize Belediyesi Sosyologu Nuray Demirci nezaretinde aşçılık eğitimi verildi. Proje sonunda 10 işitme engelli kursiyerden 5’i İŞKUR desteği ile istihdam edilecek.

Yemek pişirmeyi işaretlerle öğrendiler

Kursiyerler işaret dili ile tercüman aracılığı ile yaptıkları açıklamada, kurs boyunca yemek pişirmeyi öğrendiklerini ve projeden dolayı duydukları mutluluğu dile getirdiler. Sosyolog Nuray Demirci yaptığı açıklamada, Rize Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirtip, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile bu projeye başladık. Başkanımız da bu konuda çok hassas. Engelli vatandaşlarımıza yönelik bir şeyler yapmak istiyorduk. İŞKUR tarafından bu proje açılınca bundan istifade etmek istedik. İlk kursumuzda işitme engelli vatandaşlarımızı seçtik. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Yemek pişirmeyi öğretip işaret dilini öğrendi

Rize Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Semra Uyar is, işitme engellilere yemek pişirmeyi öğretirken onlardan da işaret dilini öğrendiğini belirtip, “Bu proje ile bize geldiklerinde nasıl iletişim kuracağım noktasında bayağı tedirgindim. Başarısız olacağımı düşünüp uyuyamadım. İlk bir ay zor günler geçirdik. Onlar beni anlamıyordu ben onları anlamıyordum. Sevgi ve zaman her sorunun çözümü olsa gerek ki kendi aramızda bir dil oluşturduk. Onlara yemek yapmayı öğretirken onlar da bana işaret dilini öğretti. En güzel tarafı buydu” diye konuştu.

Göktürk Fırat



