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İşçi bayramında iş kazası: 1 ölü |Bursa haberleri

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İşçi bayramında iş kazası: 1 ölü |Bursa haberleri

01 Mayıs 2017 21:27

Alınan bilgiye göre, bir fabrika sahasında zeminde boya yapan ve taşeron bir firmada çalıştığı öğrenilen Şevket Tabla (37), tavan vincinin kancasının çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Tabla, ilk müdahalenin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tabla burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 Mayıs işçi bayramında meydana gelen iş kazası fabrika şok etkisi oluştururken, birçok yönetici iş kazasının ardından hastaneye akın etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından vinç operatörü B.A., polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İş kazasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Etiketler: bursa, iş kazası


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