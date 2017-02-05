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İşçi emekçisinin evlenme teklifi böyle olur

Eskişehir'de bir fabrikada çalışan Fatih Şentarla, kendisi gibi işçi emekçisi olan sevgilisine, işçi servisinin önünü keserek evlenme teklifinde bulundu.

İşçi emekçisinin evlenme teklifi böyle olur

05 Şubat 2017 12:05
İşçi emekçisinin evlenme teklifi böyle olur - Tıkla İzle

Bir fabrikada işçi olarak çalışan 24 yaşındaki Fatih Şentarla, 6 yıldır sevgili olduğu ve aynı fabrikada çalıştığı 22 yaşındaki Elif Atılgan'ın bulunduğu işçi servisinin önünü keserek sürpriz bir evlenme teklifi organizasyonu yaptı. Organize Sanayi Bölgesi'nde işçi servisinin yola çıktığı anda otomobil ile peşine takılan Şentarla, Mümtaz Zeytinoğlu Bulavarı'nda otobüsün önünü keserek servisi durdurdu. Ellerinde çiçekler ile otomobilden inen genç aşık, sevgilisinin aşağı inmesini bekledi. O esnada Şentarla'nın arkadaşları ise hazırlanan 'Benimle Evlenir Misin Elif' yazılı pankartı açtılar. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Elif Atılgan, diz çöküp 'Benimle Evlenir Misin' diye bağıran sevgilisine 'evet' cevabını verdi. Bu mutlu anlarda çiftin arkadaşları da, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.
Evliliğe ilk adımlarını atan genç çift, bir ömür boyu çok mutlu olmak istediklerini dile getirdiler. 

Kadir Çetin - Burak Tekin
 


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