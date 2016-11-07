Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında bir süre önce emniyet ekipleri tarafından Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan işçi, memur ve teknisyenlerden oluşan şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. 14 şüpheli, KOM ekiplerince adliyeye getirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade vermeleri bekleniyor.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

ZONGULDAK