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İşçi, memur, teknisyen 14 FETÖ şüphelisi adliyede

Zonguldak'ta aralarında işçi, memur ve teknisyenlerin bulunduğu 14 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi.


07 Kasım 2016 11:50

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında bir süre önce emniyet ekipleri tarafından Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan işçi, memur ve teknisyenlerden oluşan şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. 14 şüpheli, KOM ekiplerince adliyeye getirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade vermeleri bekleniyor. 

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir
ZONGULDAK 

Etiketler: işçi, memur


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