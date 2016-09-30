Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.00 sıralarında Bolu’nun Seyit Mahallesi’nde meydana geldi. Bolu istikametine gelen Seyfettin E. yönetimindeki 14 BR 365 tavuk yüklü plakalı kamyon, önündeki traktörü sollamak isterken karşı yönden gelen ve piliç fabrikasına gece vardiyası için 40 işçiyi taşıyan Mehmet Yaman yönetimindeki 14 S 0450 plakalı otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerinde can pazarı yaşanırken, onlarca ambulans bölgeye sevk edildi. Kamyon sürücüsü Seyfettin E. aracın içinde sıkışırken, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Kazada otobüs sürücüsü Mehmet Yaman olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan 29 kişi 112 sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan polis ekipleri yol kenarındaki tarlada yaralı aradılar. Kaza sonrasında trafik 2 saat boyunca kapalı kaldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.