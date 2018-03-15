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İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı

Adıyaman’da, mermer ocaklarında çalışan işçileri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1’i ağır, 14 kişi yaralandı.

İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı

15 Mart 2018 10:04
İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 44 DK 735 plakalı hafif ticari araç ile mermer ocaklarında çalışan işçileri taşıyan 02 BG 466 plakalı minibüs, Adıyaman-Malatya Karayolu 7. kilometresinde kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada Rıfat Kuşar (35), Mesut Yılmaz (24), Şahin Karalafa (32), Hüseyin Atay (24), İzzet Coşkun (35), Sırrı Özdemir (56), Dursun Karabekmez (70), Mehmet Kaya (52), Emrah Kaya (37), Beraat Karabekmez (11), Firdevs Karabekmez (75), Nermin Karabekmez (40), Şerif Kırmızı (24) ve Abdulvahap Gazi Rençber (32) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı.
Meydana gelen kazada Firdevs Karabekmez’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir
 

 

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