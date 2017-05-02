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İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi taşıyan servis minibüsünün bir kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 işçi yaralandı.

İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı!

02 Mayıs 2017 16:36
İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu E-96 karayolu Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında meydana gelen kazada, İzmir istikametinde seyir halinde olan Ş.A. (44) yönetimindeki 45 ZC 5538 plakalı işçi servisi aynı istikamette bulunan 34 ED 3613 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada bazı işçiler araç içerisinde sıkışırken olay yerine çok sayıda ambulans ve AKS ekibi sevk edildi.

Kazada R.U., M.C., H.A., Ş.A., F.Y., F.K., B.E., M.G., İ.A. ve M.A. isimli işçiler yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu ve emniyet güçlerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

İlker Uyar

Etiketler: işçi servisi, kaza, manisa


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