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İşçi servisi kaza yaptı: 13 yaralı

Malatya’da işçileri taşıyan bir minibüs ile bir aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 13 kişi yaralandı.

İşçi servisi kaza yaptı: 13 yaralı

03 Mayıs 2017 11:43

Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu üzeri Sanayi kavşağında sabah 06.30 sıralarında yaşanan kazada işçileri taşıyan 44 DT 799 plakalı minibüs ile 01 EM 400 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada Vezire Elhuso (23), Hanse Hakim (40), Amana Berces, Ahmet Buda (27), Abidin Güneş (41), Esra Akdemir (24), Abdulselami Çabuk (22) ve ismi öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı. Aralarında Suriyeli işçilerin de bulunduğu yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası araçlar bölgeden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Etiketler: işçi servisi, Malatya


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