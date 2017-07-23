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İşçi servisi otomobille çarpıştı: 2'si ağır 19 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada serviste bulunan yolculardan 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

İşçi servisi otomobille çarpıştı: 2si ağır 19 yaralı

23 Temmuz 2017 09:55
İşçi servisi otomobille çarpıştı: 2'si ağır 19 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Soma-Savaştepe yolu Soma çıkışında sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kırkağaç istikametinden gelen Emre M. idaresindeki 35 N 3760 plakalı otomobil, Soma yönünden gelen ve merkezden aldığı işçileri çalıştıkları işletmeye taşıyan Ali G. idaresindeki 45 J 5573 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan servis, köprünün korkuluklarına çarparak ters vaziyette durdu. Araçtaki işçiler yola savruldu. Servisteki 19 yaralı ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılırken, 2 yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bir görgü tanığı, kazada otobüsün ters döndüğünü ve taklalar attığını belirterek, yaralıların yola saçıldığını söyledi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. 

Yılmaz Sarıpınar

Etiketler: işçi servisi, kaza, manisa


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