Diğer
Kategoriler

İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

Bursa-İstanbul Karayolu Dürdane rampasında işçi taşıyan servis otobüsü şarampole yuvarlandı. Servisteki 8 işçi ile şoför yaralandı.

İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

09 Haziran 2018 18:58

Kaza, Bursa-İstanbul Karayolu Dürdane rampasında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Gemlik'ten Bursa merkeze işçi taşıyan 16 S 1418 plakalı servis otobüsünün sürücüsü Mehmet Ali Aydın, virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada serviste bulunan 8 işçi ile şoför yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılırken, 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. 

Derya Evren
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç